Luego de perder tres partidos al hilo en Liga MX, ahora 1-0 ante el Querétaro, el "Vasco" reconoció que su equipo es irregular en lo futbolístico e intensidad y por eso no termina por obtener triunfos, por lo que aseguró que no pueden seguir así. "Un descuido defensivo costó tres puntos; merecido o no".