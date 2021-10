Jason Momoa da positivo a Covid-19 en rodaje de 'Aquaman 2'

"Jason está bien afortunadamente y ahora se está aislando después de obtener una prueba positiva.

Pero es un verdadero dolor de cabeza para los jefes de la película, que ahora están preocupados por tener que retrasar su apretada agenda de filmación", dijo una fuente cercana al medio.

"Por supuesto, la seguridad de todos los que trabajan en la película es lo más importante y todos son examinados con regularidad", agregó.

La fuente señaló que los cineastas esperan que el contagio de Jason no sea grave y se pueda recuperar pronto para continuar filmando la producción.

"Todos le desean una pronta recuperación y esperan tenerlo de regreso en el set", sostuvo.

Cabe recordar que, el histrión de 42 años, se ha enfrentado a otros problemas de salud durante la filmación.

"Me arruiné los ojos. Tengo algo dentro que me cortó, y luego me operaron, tengo una hernia, me sacaron las costillas. Me están dando una paliza ", dijo. "Me encanta mi trabajo y me emociono un poco, luego la cuestión de la edad, ya sabes, soy un superhéroe envejecido en este momento".