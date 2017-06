Jared Kushner contrata abogado por trama rusa

Según The New York Times, que cita a un miembro del equipo legal de Kushner, el yerno de Trump contrató a Abbe D. Lowell.

Con ello, Kushner se unió a altas figuras de la Administración como el Fiscal General, Jeff Sessions; el Vicepresidente, Mike Pence, y el propio Donald Trump en la contratación de abogados privados para la pesquisa sobre la trama rusa.



La Casa Blanca está bajo un escrutinio cada vez mayor desde que se nombrara a un Fiscal Especial para el caso, Robert Mueller, y de que numerosos comités del Congreso lanzaran pesquisas sobre si la campaña presidencial de Trump en 2016 se coludió con Rusia.



Tanto Trump como sus allegados niegan tal acusación.



Muelles investiga, entre otras cosas, las reuniones de Kushner con el Embajador ruso en Washington y con un banquero ruso.



Pese a lo anterior, no hay señales de que el yerno de Trump, quien ha prometido cooperar, sea objeto de una investigación.



El desarrollador inmobiliario de 36 años, sin ninguna experiencia previa en el Gobierno, mantuvo al menos tres contactos no revelados con el Embajador ruso en Estados Unidos durante y después de la campaña presidencial de 2016, aseguran funcionarios y ex funcionarios citados por el Times.



Cuando Mueller fue designado fiscal especial en mayo, dejó su trabajo en WilmerHale, una firma legal que también emplea a otro abogado de Kushner, Jamie Gorelick.



"Cuando Bob Mueller dejó WilmerHale para convertirse en Fiscal Especial y tres de nuestros colegas se le unieran, le pedimos a Kushner que se viera con un asesor jurídico independiente y lo consultara sobre si seguir con nosotros como sus representantes", indicó Gorelick en una declaración al Times.



"Contrató a Abbe Lowell para asesorarlo y luego decidió añadirlo a su equipo que lo representa en varias pesquisas sobre la trama rusa", añadió.