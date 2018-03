Jared Kushner, humillado y con credibilidad en juego

El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, perdió su acceso a información confidencial y tal vez su credibilidad como negociador encargado de resolver problemas internacionales, incluida la búsqueda de soluciones para el Medio Oriente.

“No podría haber hecho mi trabajo” con el nivel de acceso que tiene ahora Kushner, afirmó Frank Lowenstein, quien fue enviado especial para la región bajo el segundo mandato de Barack Obama.

Otros que estuvieron a cargo del Medio Oriente dicen que el acceso a la información confidencial es vital. Sin él, “es como pelear con una mano atada a la espalda”, dijo uno. Otro sostuvo que es como “volar a ciegas”.

La Casa Blanca insiste en que el trabajo de Kushner no será afectado por la decisión de esta semana de restringirle el acceso a la información.

A la noticia sobre la pérdida de categoría privilegiada de Kushner se sumó una noticia de The New York Times según la cual la familia de Kushner recibió préstamos por más de 500 millones de dólares después de que el yerno de Trump se entrevistó con ejecutivos bancarios en la Casa Blanca.

Una portavoz de la empresa de los Kushner, Christine Taylor, confirmó telefónicamente a la Associated Press que se habían recibido esos préstamos, pero negó que la posición que ocupa Kushner en la Casa Blanca haya incidido en ellos. Aseguró que esa afirmación “no tiene ningún sustento”.

Un portavoz del abogado de Kushner, Abbe Lowell, por su parte, dijo que Kushner “no ha desempeñado papel alguno en Kushner Companies desde que se incorporó al gobierno”.

Ex funcionarios del gobierno, no obstante, sostienen que si Kushner sigue en la Casa Blanca, su trabajo ya no será el mismo.

Chris Hill, quien estuvo a cargo de las negociaciones nucleares con Corea del Norte durante la presidencia de George W. Buch hijo, opinó que le será imposible hacer su trabajo sin acceso irrestricto a la información confidencial.

“Puedes seguir, pero no vas a desempeñar bien tus funciones”, dijo Hill. “Tienes que disponer de la mayor información posible porque del otro lado disponen de esa información”.

La virtual degradación que sufrió Kushner es parte de una tendencia a quitarle atribuciones que se registra desde hace algún tiempo.

Durante el período de transición, Kushner, quien tiene 37 años, fue el principal enlace con más de una docena de gobiernos y líderes mundiales que intentaban establecer lazos con Trump. El año pasado desempeñó un papel importante en la organización del viaje de Trump al Medio Oriente y Asia, e hizo él mismo varios viajes al exterior. Pero en el último año se le quitaron algunas atribuciones porque el jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly y otros temen que esté socavando al secretario de Estado Rex Tillerson.

En el terreno diplomático, funcionarios dicen que Kushner se ha estado enfocando mayormente en el conflicto entre Israel y los palestinos y en las relaciones con México.