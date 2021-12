Japón: Investigan a sospechoso tras incendio fatal

OSAKA, Japón

Un investigador de la policía de Osaka dijo a The Associated Press que el hombre es un posible sospechoso. Se cree que él es una de las tres personas que sobrevivieron al siniestro del viernes y se encontraban en estado médico grave. La policía no ha arrestado a nadie y puede pasar un tiempo hasta que el hombre se recupere lo suficiente para ser interrogado.