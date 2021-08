Japón inicia la vacunación COVID-19 con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos

El lanzamiento de Japón quedó a la zaga de otros lugares porque le pidió al fabricante de vacunas Pfizer que realizara ensayos clínicos con japoneses, además de las pruebas ya realizadas en otras seis naciones, como parte de un esfuerzo para abordar las preocupaciones en un país con poca confianza en las vacunas.

Esa renuencia de larga data a tomar vacunas, generalmente debido a los temores de efectos secundarios raros, así como las preocupaciones sobre la escasez de las vacunas importadas ahora se ciernen sobre el lanzamiento, que primero inyectará a los trabajadores médicos, luego a los ancianos y vulnerables, y luego, posiblemente a finales de primavera o principios de verano, el resto de la población.

Los trabajadores médicos dicen que las vacunas ayudarán a protegerlos a ellos y a sus familias, y los líderes empresariales esperan que la campaña permita que la actividad económica vuelva a la normalidad. Pero el lanzamiento tardío hará imposible alcanzar la llamada inmunidad colectiva en el país de 127 millones de personas antes de que comiencen los Juegos Olímpicos en julio, dicen los expertos.

Eso dejará a los funcionarios luchando por sofocar la desconfianza generalizada, e incluso la oposición abierta, entre los ciudadanos a la celebración de los Juegos. Aproximadamente el 80% de los encuestados en encuestas recientes de medios apoyan la cancelación o el aplazamiento de los Juegos Olímpicos.

A pesar de eso, el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, y otros miembros de su gobierno siguen adelante con los planes olímpicos y consideran que los Juegos son "una prueba de la victoria humana contra la pandemia".

Japón no ha visto los brotes masivos que han azotado a Estados Unidos y muchos países europeos, pero un aumento en los casos en diciembre y enero generó preocupaciones y llevó a un estado de emergencia parcial que incluye solicitudes para que los restaurantes y bares cierren temprano. Suga ha visto su apoyo caer por debajo del 40% desde alrededor del 70% cuando asumió el cargo en septiembre, y muchas personas dijeron que era demasiado lento para imponer restricciones y que eran demasiado laxos.

El país ahora está experimentando un promedio de aproximadamente 1 infección por cada 100.000 personas, en comparación con 24,5 en los Estados Unidos o 18 en el Reino Unido. En general, Japón ha registrado alrededor de 420.000 casos y 7.000 muertes, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

En una sala llena de periodistas el miércoles, el Dr. Kazuhiro Araki, presidente del Centro Médico de Tokio, se arremangó y recibió un tiro, uno de los primeros japoneses en hacerlo.

"No me dolió en absoluto y me siento muy aliviado", dijo a los periodistas mientras lo monitoreaban para detectar cualquier reacción alérgica. "Ahora tenemos una mejor protección y espero que nos sintamos más cómodos mientras brindamos tratamiento médico".

Cerca de 40.000 médicos y enfermeras considerados vulnerables al virus porque tratan a pacientes con COVID-19 están en el primer grupo programado para ser vacunado con vacunas desarrolladas por Pfizer y su socio BioNTech con sede en Alemania, después de que la vacuna fuera autorizada el domingo por el regulador de Japón. Requiere dos dosis, aunque algo de protección comienza después de la primera inyección.

La autorización tardía de la vacuna en Japón significa que está rezagada con respecto a muchos otros países. Gran Bretaña inició las vacunas el 8 de diciembre y ha administrado al menos una inyección a más de 15 millones de personas, mientras que Estados Unidos inició su campaña el 14 de diciembre y alrededor de 40 millones de personas han recibido inyecciones. Las vacunas se lanzaron en muchos países de la Unión Europea a finales de diciembre y las campañas allí han sido criticadas por ser más lentas.

Pero el ministro de vacunas de Japón, Taro Kono, defendió la demora como necesaria para generar confianza en un país donde la desconfianza en las vacunas tiene décadas. Muchas personas sienten una vaga inquietud por las vacunas, en parte porque sus efectos secundarios a menudo han sido presentados por los medios de comunicación aquí.

"Creo que es más importante que el gobierno japonés muestre a los japoneses que hemos hecho todo lo posible para demostrar la eficacia y seguridad de la vacuna para alentar a los japoneses a tomar la vacuna", dijo Kono. "Entonces, al final del día, podríamos haber comenzado más lento, pero creemos que será más efectivo.

La mitad de los receptores de las primeras inyecciones mantendrán registros diarios de su condición durante siete semanas; esos datos se utilizarán en un estudio de salud destinado a informar a las personas preocupadas por los efectos secundarios. Los estudios sobre decenas de miles de personas de la vacuna Pfizer, y otras que se administran actualmente en otros países, no han encontrado efectos secundarios graves.

"Nos gustaría hacer esfuerzos para que la gente pueda ser vacunada con tranquilidad", dijo a los periodistas el secretario jefe del gabinete, Katsunobu Kato.

El desarrollo de una vacuna japonesa COVID-19 aún se encuentra en las primeras etapas, por lo que el país, como muchos otros, debe depender de inyecciones importadas, lo que genera preocupaciones sobre los problemas de suministro que se observan en otros lugares mientras los productores luchan por mantenerse al día con la demanda. Suga reconoció el miércoles la importancia de fortalecer el desarrollo y la capacidad de producción de vacunas como "importante gestión de crisis" y se comprometió a brindar más apoyo.

Los suministros ayudarán a determinar el progreso de la campaña de vacunación en Japón, dijo Kono.

El primer lote de vacunas de Pfizer que llegó el viernes es suficiente para cubrir al primer grupo de trabajadores médicos. Está previsto que se entregue un segundo lote la próxima semana.

Para aprovechar al máximo cada vial, los funcionarios japoneses también se esfuerzan por obtener jeringas especializadas que puedan extraer seis dosis por vial en lugar de cinco con las jeringas estándar de fabricación japonesa.

Después de los trabajadores médicos de primera línea vendrán las vacunas de 3,7 millones de trabajadores sanitarios más a partir de marzo, seguidos de unos 36 millones de personas de 65 años o más a partir de abril. Las personas con problemas de salud subyacentes, así como los cuidadores en hogares de ancianos y otras instalaciones, serán los siguientes, antes de que la población en general reciba su turno.

Algunos críticos han notado que la campaña de vacunación, que requiere que se lleven a cabo trabajadores médicos, aumenta su carga, ya que los hospitales japoneses ya están sobrecargados por el tratamiento diario de los pacientes con COVID-19. Existe una preocupación adicional de que los hospitales no tendrán capacidad adicional para hacer frente a la gran cantidad de visitantes extranjeros que involucrarían los Juegos Olímpicos.