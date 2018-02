Japón: Estados Unidos viola el libre comercio

La industria acerera japonesa dijo este lunes que la propuesta del Departamento de Comercio de Estados Unidos al Presidente Donald Trump para que imponga límites a las importaciones de acero viola los principios del libre comercio, por lo que pidió a Washington que tome una decisión cuidadosa y apropiada.

El Departamento de Comercio recomendó el viernes a Trump que imponga restricciones a las importaciones de acero y aluminio de China y otros países, con medidas que contemplan desde aranceles globales y específicos por país hasta cuotas generalizadas de importación.



"Las recomendaciones violan los principios del libre comercio, que son el fundamento del desarrollo y la prosperidad de la economía global", afirmó el presidente de la Federación Japonesa del Hierro y el Acero, Kosei Shindo, en un comunicado.



"Esperamos que Trump haga un juicio cuidadoso y apropiado", dijo Shindo, que dirige también la mayor acerera de Japón, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.



Yasuji Komiyama, director de la división de industrias del metal del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, declinó comentar la propuesta del Departamento de Comercio, asegurando que la decisión final de Estados Unidos no ha sido adoptada aún.



"No obstante, Japón cree que las importaciones de acero y aluminio de Japón por parte de Estados Unidos no presentan ninguna amenaza a la seguridad nacional estadounidense", señaló.



Japón exporta cerca de 2 millones de toneladas anuales de productos de acero a Estados Unidos, apenas el 5 por ciento de sus envíos totales al extranjero.