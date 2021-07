Japón encarcela a dos estadounidenses por la fuga de Ghosn

Fueron declarados culpables ayudar a un delincuente por la fuga de Ghosn en diciembre de 2019. El directivo se escondió en una gran caja que se envió en un avión privado a Líbano con escala en Turquía. Líbano no tiene tratado de extradición con Japón.

Noticias relacionadas - Tokio bate récord de contagios a una semana de los Juegos

El juez, Hideo Nirei, dijo que ambos habían cometido una grave infracción de la ley porque ahora prácticamente no hay posibilidades de juzgar a Ghosn.

Aunque la defensa dijo que Ghosn utilizó los acusados, el juez afirmó que claramente estaban implicados en la fuga.

Ghosn fue detenido en Japón en noviembre de 2018 y acusado de no declarar todos sus ingresos y de abuso de confianza por utilizar dinero de Nissan Motor Co. para su beneficio personal. Él afirma que es inocente y que se marchó porque no podía esperar un juicio justo en Japón.