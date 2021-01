Janssen fuera de 2 a 3 semanas

Monterrey, N.L.

Una vez más las lesiones han provocado que el "Toro" Vincent Janssen siga en su búsqueda por embestir con fuerza en Rayados, en donde no termina por afianzarse a poco más de un año y medio de su llegada.

Una fractura en la mano derecha frena al holandés que llegó a Rayados procedente del Tottenham de Inglaterra a mediados del 2019 por una cifra estimada en 7 millones de dólares.

Tras los estudios que le realizaron luego de sufrir una caída el miércoles durante el interescuadras en El Barrial, el jueves se anunció que Janssen resultó con fractura de tercer y cuarto metacarpianos que le requirió cirugía. Estará fuera de 2 a 3 semanas.

Janssen llegó en julio del 2019 a Rayados con un amplio historial de lesiones, las mismas que lo han perseguido.

Es por eso que aquí ya no es raro que si no ha sido una lesión de mano, dolencias musculares, el Covid-19 y hasta una expulsión, el "Toro" quede fuera y no tenga continuidad como pretende él y el club que lo trajo como un refuerzo estelar.

A partir de su llegada que se dio el 28 de julio del 2019, Rayados ha jugado 66 partidos entre Liga MX, Mundial de Clubes y Copa MX, de los cuales Janssen visto acción en 47, sólo 22 como titular.

Su desempeño no ha sido el esperado y desde su llegada al club sólo suma 14 goles en partidos oficiales.

Ha marcado 7 goles en 9 partidos de Copa e igual cantidad de dianas en 38 partidos de Liga y Fase Final.

Su mejor desempeño en Liga se dejó ver en la Liguilla del Torneo Apertura 2019 en Cuartos de Final y Semifinal, aunque una lesión muscular lo dejó fuera del Mundial de Clubes de ese año, que se jugó previo a la Final ante América.

Sin embargo, ahora el proyecto tendrá que esperar hasta que el "Toro" se recupere de su fractura en la mano derecha.