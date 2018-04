Janelle Monáe se declara pansexual

Janelle Monáe reveló que se considera pansexual. La cantante y actriz, quien está promoviendo su disco Dirty Computer concedió una entrevista a la revista Rolling Stone, en la que indica que al inicio se identificaba como bisexual.



"Pero después leí sobre la pansexualidad y fue como: 'Oh, con esto me identifico también. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy", dijo.



La pansexualidad es una orientación sexual en la que las personas se sienten atraídas por otros individuos, sin importar su sexo o género.



"Soy una mujer negra queer en Estados Unidos, alguien que ha tenido relaciones con hombres y mujeres. Me considero a mí misma como una alguien jodidamente libre"



La intérprete de "Make Me Feel" fue ligada antes con la actriz Tessa Thompson.



Monáe rechazó dar detalles de su vida privada, pero señaló que si escuchan sus discos, está ahí.



La actriz, quien ha participado en cintas como Luz de Luna y Talentos Ocultos dijo que, con su música, quiere ayudar a que las personas acepten su sexualidad y se sientan mejor.



"Quiero que las chicas, los chicos, los no-binarios, los gay, los heterosexuales, la gente queer que está teniendo un momento difícil lidiando con su sexualidad, lidiando con sentirse relegados o acosados sólo por ser ellos sepan que los veo. Este álbum es para ustedes. Estén orgullosos", expresó.