Jamie Lynn le pide a Britney Spears un cese a su riña

"Britney, sólo llámame. He intentado muchas veces hablar contigo directamente y manejar esto en privado como deberían hacerlo las hermanas, pero aún eliges hacer todo en una plataforma pública", se lee en el escrito que fue eliminado tiempo después.

La estrella de Zoey 101 se dirigió a sus historias de Instagram para decirle a su hermana que deseaba hablar en persona con ella y no a través de reacciones en redes sociales, de acuerdo con Page Six.

"Mientras tanto, deja de seguir con la narrativa de que no he estado ahí para ti o que estoy inventando cosas. Estoy feliz de compartir cuántas veces me acerqué a ti y te apoyé y traté de ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te amo".

El mensaje sigue a una serie de publicaciones que ambas hermanas han hecho en sus redes durante el fin de semana, en los cuales han explicado sus posturas respecto a los comentarios que hicieron a raíz de la entrevista que Jamie Lynn dio al programa Good Morning America.

En la charla con el programa de entrevistas, a la que acudió a presentar su libro Things I Should Have Said, la protagonista de Sweet Magnolias dijo que Britney la había amenazado con un cuchillo en una ocasión, algo que fue desmentido por su hermana.

"Jamie Lynn, ¡felicidades nena! Haz alcanzado un nivel completamente nuevo de bajeza... ¡Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo y nunca he pensado tan siquiera en hacerlo!", se lee en un texto que Britney compartió el fin de semana.

"¡¡Por favor, detente con esas locas mentiras para los libros de Hollywood!! Ahora y sólo ahora sé que sólo una escoria de persona inventaría esas cosas sobre alguien... De hecho, estoy muy confundida por la razón por la que haces todo esto porque honestamente para nada eres así".

Jamie Lynn se dirigió entonces a Instagram para decirle a su hermana y a sus seguidores que tanto ella como su familia han recibido amenazas de muerte desde su entrevista, y para asegurar que su libro no trata sobre Britney.

"Es difícil ver estas publicaciones, como sé que el mundo también lo siente. Sólo deseo su bienestar. Brit, siempre estoy aquí; sabes que detrás de cámaras siempre he estado aquí. Se está volviendo cansado cuando las conversaciones y los textos que tenemos en privado no concuerdan con lo que publicas en las redes sociales", expresó.

"Sé que estás pasando por mucho y no lo quiero disminuir, pero tampoco puedo disminuirme a mí misma. Francamente, las cosas que se han dicho no son la verdad absoluta, y tengo que clarificar que ahora es difícil racionalizar con mi hija por qué nuestra familia continúa recibiendo amenazas de muerte como resultado de las publicaciones vagas y acusatorias de su hija, especialmente cuando sabemos que podría decir la verdad y poner un fin a todo esto en un segundo si quisiera".

La intérprete de "Toxic" también respondió a estos comentarios con un nuevo texto compartido en redes, en el que señaló que se siente herida por las supuestas falsedades que Jamie Lynn ha dicho sobre ella.

"Jamie Lynn, no creo que tu libro sea sobre mí para nada. ¡Dije algunas cosas duras porque tú obviamente me heriste al inventar cosas sobre mí! Dije que sólo una escoria podría inventar cosas así sobre alguien, y juraría que dije 'pero tú no eres una de ellas'.

"Sé que trabajas duro por la vida que tienes y que lo has hecho increíblemente. ¡Pero creo que ambas tenemos que admitir el hecho de que la familia nunca ha sido remotamente tan dura contigo como lo han sido conmigo! Lo que papá me hizo ni siquiera se lo hacen a los criminales, así que que tú te sientes y actúes completamente distanciada a lo que me pasó es honestamente enfermo para mí".