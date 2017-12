James Harrison rompe el silencio

Ciudad de México

Después de las diversas críticas que recibió James Harrison, por parte de sus compañeros y aficionados de Acereros, tras firmar con los Patriotas de Nueva Inglaterra, el defensivo rompió el silencio.

“Si alguien piensa que llegó a un equipo a la edad de 39 años para sentarme en la banca, cobrar un cheque y llevarme un trofeo de participación están equivocados”, publicó el egresado de Kent State en redes sociales.

“No firmé para ser un porrista. [Patriotas] me prometió que jugaría”, agregó Harrison. El dos veces campeón del Super Bowl confirmó lo que algunos de sus ex compañeros en Pittsburgh ya habían comentado. Pidió muchas veces jugar, pero fue ignorado en los partidos.

“Al principio de la temporada, sabía que ya no tenía un papel en el equipo, entonces pedí que me liberaran. Cada semana me decían que iba a ser necesitado y no era así”, añadió. Harrison subrayó que después de un tiempo, ya no tenía intenciones de vestir el uniforme o estar en algunos entrenamientos si continuaba sin alguna atención.

“A lo mejor no manejé mi frustración de la mejor manera. Si algo he podido aprender en estos 16 años en la NFL es que soy un competidor por naturaleza”. James Harrison, con un total de 82.5 capturas de quarterback y 570 tacleadas como profesional, concluyó que “Acereros y Patriotas hicieron una decisión de negocios y que él también”.