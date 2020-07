James Gunn quería que Velma, de Scooby-Doo, fuera lesbiana

Después de 18 años del estreno de la película live action de Scooby-Doo, James Gunn confirmó que el personaje de Velma Denkley era lesbiana.

Gunn, quien fue el encargado del guión de la cinta, fue cuestionado en su cuenta de Twitter acerca de una tercera parte con el elenco original para presentar la versión gay de la detective.

Ante esto, el director de películas como "Guardianes de la Galaxia" y "Super" comentó que ya había hecho un intento, pero Warner Bros. lo impidió.

"En 2001, Velma era explícitamente gay en mi guión original. Pero el estudio seguía suavizándolo y suavizándolo, por lo que se convirtió en algo ambiguo (la versión filmada), luego se hizo nada (la que fue estrenada) y finalmente tuvo un novio (en la secuela)".

El pasado 28 de junio, Tony Cervone, productor de la serie animada "Scooby-Doo! Mystery Incorporated", subió una foto a su cuenta de Instagram en donde reveló que su versión de Velma Dinkley es una mujer lesbiana. En la imagen se le puede ver acompañada de Marcie Fleach frente a una bandera del orgulo LGBTQ+.

"Lo he dicho antes, pero Velma en Mystery Incorporated no es bisexual. Ella es gay. Siempre planeamos que Velma actuase un poco extraña y fuera de personaje mientras salía con Shaggy, por la relación que era equivocada para ella y tenía una dificultad no hablada sobre el por qué. Hubo señales sobre la razón en ese episodio con la sirena; y si sigues todo el arco de Marcie, parece claro que podríamos haberlo hecho hace 10 años", señaló Cervone.