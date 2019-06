´Jamás arriesgaría la vida de mis hijos´

Matamoros, Tam.- La tragedia del padre e hija del Salvador para algunos migrantes quizás no represente nada, pero para otros sí.

Para Seomara Mejía, madre de familia, jamás arriesgaría a sus hijos para cruzar a los Estados Unido por río.

Aún y cuando ya cumplió dos meses en espera de ser entrevistados por las autoridades norteamericanas, a Seomara no le ha llegado la desesperación y mucho menos pondría en riesgo la vida de sus tres hijos.

"Yo vengo de Honduras, mis tres hijos y mi esposo, el trabaja aquí con una persona que le dio trabajo con eso nos sostenemos un poco, pero sí tenemos que estar en el puente todo el día esperando ser entrevistados", dijo.

Aseguró que su esposo en Honduras trabajaba como maquinista y ella en el comercio, "incluso yo fui candidata a diputada, pero no se me dio e iniciaron una persecución política y la extorsión que fue lo que nos orilló a dejar nuestro país".

"Dos de mis niñas tienen problemas de salud, la mayor tiene un tumor en el cerebro y la de en medio problemas de aprendizaje, es por eso también que queremos llegar a Estados Unidos para ser valoradas médicamente", comentó. Afirmó que aún y cuando su marido trabaja, no les es suficiente como para no pasar hambres algunos días, estar bajo el sol todo el día, pero no les queda otra al estar esperando su oportunidad de cruzar al lado americano de manera legal.

"No es la mejor opción el intentar cruzar por el río, yo como madre no arriesgaría a mis hijos, por más desesperada que yo esté jamás lo haría", dijo.

"Tal ves la familia del Salvador tomó la decisión de cruzar así, pero no fue la mejor opción y ya vimos los resultados", dijo.

Manifestó que ahora en la lista de familia está en el número tres, esperando que en estos días logren ingresar a los Estados Unidos de manera legal.