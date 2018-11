Jair Pereira, víctima de asalto a mano armada

Guadalajara, México.

El jugador de la Chivas Jair Pereira publicó en que cuenta de Instagram (@jairpereira16) un mensaje denunciando que sufrió un asalto a mano armada.

"Que impotencia da que llegue un ratero, te ponga la pistola en la cabeza y que en menos de cinco segundos se llevan las cosas que tú has trabajado para conseguirlas. Tengan mucho cuidado que la delincuencia está más fuerte que nunca. De verdad tomen sus precauciones", escribió en su historia de Instagram.



No se reportaron incidentes mayores a perdidas materiales.



El jugador no viajó con las Chivas a San Antonio, Texas para el partido contra Pachuca debido a una lesión.



En enero el ex rojinegro Luis Reyes también vivió un suceso similar cuando fue asaltado con un arma y despojado de su camioneta en Guadalajara.