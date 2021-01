Jaime García da positivo a Covid-19

El exligamayorista reynosense Jaime García por medio de sus redes sociales confesó que dio positivo al Covid-19 y en estos momentos se encuentra en aislamiento.



En una transmisión en vivo que realizo de su cuenta persona de Facebook, que tiene una duración de 30 minutos, platico en la manera que contrajo el virus.

El ex lanzador comentó que se comenzó a sentir un poco extraño en su salud, aclarando que no enfermo, por lo que tomó el pasado lunes la decisión de realizarse dos pruebas y en ambas el resultado dio positivo

"Después de dar positivo este lunes, este es el primer día (sábado) que salgo de mi casa a caminar que me lo recomendó el doctor verlo como una oportunidad increíble para descansar, pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios, para terminar de leer algunos libros, pasar tiempo conmigo mismo para seguir creciendo en mi visión de mi vida", expresó en el video.

El campeón de la Serie Mundial del 2011 con los Cardenales de San Luis se ha dedicado ayudar a personas de escasos recursos trabajando en conjunto con el Club de Leones, Ayuntamiento de Reynosa y diversas fundaciones por lo que en un evento señaló que no tomo las medidas necesarias al saludar a personas sin mascarilla y tomarse fotografías.

"Tomar responsabilidad de nuestras decisiones en este caso yo me hice responsable yo tome la decisión de estar en Reynosa, yo tome la decisión de tomarme fotos con personas que no traían mascarilla, tome la decisión de pasar tiempo con personas que normalmente no lo hago, me hice dueño de las consecuencias, pero me estoy enforcando en la solución y sacarle el mayor provecho a lo que tengo enfrente de mi", dijo tranquilamente.