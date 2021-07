Jacob DeGrom extiende contrato con Los Mets por 5 años

Nueva York, Estados Unidos.

Jacob deGrom, el reinante Cy Young de la Liga Nacional, pactó con los Mets de Nueva York un nuevo contrato de 137.5 millones de dólares por 5 años, informó una persona al tanto de las negociaciones. El acuerdo garantiza al pitcher 120,5 millones a lo largo de cuatro temporadas.



La persona habló el martes con la condición de no ser identificada debido a que no aún no se ha completado el reconocimiento médico.



Nueva York y deGrom acordaron en enero un contrato de 17 millones por un año. El as de la rotación de los Mets podía declararse agente libre tras la campaña de 2020.



Su nuevo contrato incluye un bono de 10 millones por firmar, un salario de 7 millones esta campaña, 23 millones en 2020, 33,5 millones tanto en 2021 como 2022 y 30,5 millones en 2023. Los Mets podrán ejercer una opción de 32,5 millones para 2024.



DeGrom tendrá la facultad de salirse del contrato tras la temporada de 2022 y convertirse en agente libre.



Un derecho que cumplirá 31 años en junio, deGrom registró una efectividad de 1.70 el año pasado, y aún así acabó con foja de 10-9. Permitió tres carreras o menos en 29 aperturas seguidas para terminar la campaña, pero los Mets tuvieron marca de 11-18 en esos juegos.



DeGrom tiene foja de 55-41 con efectividad de 2.67 en cinco temporadas en las Mayores. El gerente general de los Mets Brodie Van Wagenen fue el representante del pitcher antes que el equipo le contrató el año pasado.