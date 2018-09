Jacky Bracamontes defiende a su marido

Jacqueline Bracamontes aclaró la supuesta infidelidad hacia su persona, en referencia a una serie de fotos que publicó una revista, en las que su esposo estaba rodeado de mujeres.

"Si quiero aclarar que no todo lo que dicen las revistas es cierto. Hay cosas que se aclaran en pareja, porque la gente se deja llevar por lo que dice una revista. No digo que tampoco no tenga algo de verdad, pero no todo y como lo ponen ahí", dijo Jacky a un portal.

"Mi prioridad es mi familia y en el momento que yo tenga una clara evidencia de algo así, de una infidelidad, en ese momento yo diría alto... y si él se portara mal, pues ahora sí que el que se perderá la oportunidad de estar en familia sería él".