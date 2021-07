Jackie Nava quiere más

Veinte años se dicen fácil, pero han sido varios años de trabajo, esfuerzo, de subir y bajar, de éxitos, de caídas, pero ha valido la pena, volteó a ver y era un boxeo con poco a apoyo y hemos trabajado para que nos volteen a ver, y ha valido la pena". Jackie Nava, Peleadora con dos décadas en el boxeo

Las fechas conmemorativas permiten echar un vistazo hacia atrás, y con Jackie Nava el camino ha tenido más de 12 rounds.

Con 41 años de edad, hoy estará cumpliendo dos décadas de su inició en el boxeo... y sus combates en la vida aún no terminan.

Aún quiere tener una pelea de campeonato, aunque para ello tenga que multiplicar su tiempo como madre de dos menores de edad, su deseo de agregar una segunda carrera académica, luego de graduarse en arquitectura, y al mismo tiempo estar viviendo su segunda elección para diputada federal.

"Ahora vamos en Coalición PRI, PAN y PRD, haciendo fuerza, y pinta bien", afirma Nava y agrega, "como legisladora no se llega a quedar bien con todos, pero se puede dar el esfuerzo y bajar recursos para ayudar a la gente".

Además, la tijuanense compartió momentos inolvidables de su carrera.

"Mi primer derrota fue una pelea en Las Vegas y ahí me di cuenta que sí quería ser boxeadora. Me encontré con Laura Serrano (pionera del boxeo mexicano) y me dijo, cuando perdí por decisión: ´ganaste, pero te recomiendo esto, bajar de peso, entrena´. Me dio todos los tips (para) hacerlo mejor, y me motivé en ese entonces y vi que tenía que hacer cambios. Empecé a bajar, nutriólogo, preparador físico, y me fui sintiendo mucho mejor y fue parte de la motivación para no parar", apuntó Nava, quien dice haber ganado 10 cinturones, incluyendo el campeonato nacional.

- ¿Cuántas peleas más?

"Estamos trabajando (ahora en la política), se dio una oportunidad de nuevo para Tijuana, no sé, pero sí quiero despedirme con mi gente en el ring, y quizá sea una pelea más".

- ¿Qué victoria disfrutaste más y que derrota te ha dolido más?

"La victoria, pues mis hijas, los títulos son importantes, pero no hay cómo ver a alguien crecer, esas personitas que eres su ejemplo, y la derrota, cada derrota arriba del ring las agradecí, porque aprendí, crecí, realmente no he sentido algo que dije no me puedo levantar, por algo pasan las cosas. Todo lo he tratado de ver de manera positiva".

Nava, quien debutó el 29 de mayo de 2001 derrotando por decisión unánime a Vicky Cozy en Honolulú, ha perdido en cuatro ocasiones. La más reciente en julio de 2011 cuando Ana María Torres ganó por decisión.

"Son 10 años, la verdad no me pongo a contarlo, pero cuando lo veo digo que ha valido la pena. Me dicen "tienes 41 años y sigues", pero en la última pelea el cuerpo me respondió y me sentí bien, y la parte esencial ha sido el mantenimiento del cuerpo, y aunque ando en campaña siempre hago ejercicio todos los días".

-¿Cómo ves (pelear) en septiembre con "Canelo"?

"Le vamos a mandar un mensaje de que si me puede meter ahí de colada, vamos a ver, quizá podamos pelear en octubre contra la campeona Yamileth Mercado (Supergallo)".

¿Y los salarios al boxeo femenil?

Jackie Nava se toma unos segundos de la entrevista y reflexiona sobre los bajos salarios que sigue recibiendo el sector femenil en el pugilismo.

"Me he cuestionado eso, es increíble. Me tocó una parte de mi carrera que me fue mejor, pero no se asemeja a los sueldos de los hombres, pero de perdido empezamos a ganar mejor, en lo personal, no sé mucho de las demás, y es un tema delicado.

"En mi empresa me apoyaron, sentía en algún momento que podía vivir del boxeo, pero con la pandemia hubo recortes, y todos lo vivimos menos los de arriba, pero lo que veo es que la mujeres ocupamos mas promoción, tiempo, publicidad y también depende de nosotros, de cómo trabajamos arriba del ring y la entrega. Lo bueno es que en Estados Unidos se han abierto ya las puertas", remachó.