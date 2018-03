J Balvin viste según su estado de ánimo

Ya sea con el cabello de arco iris, pintado de blanco o rapado, J Balvin siempre cambia de estilo en función de su estado de ánimo.

Collares de cadenas, chamarras holgadas y pantalones rotos son parte de su característico look, pero aunque es arriesgado y extrovertido con su imagen, el cantante protege con celo sus sentimientos.

"La moda es una forma de expresión sin abrir la boca, uno no tiene máscaras", aseguró durante su visita a México por el Fashion Fest.



Al mismo tiempo reserva mucho su intimidad, pues prefiere no tocar temas del corazón o de la supuesta relación con la súper modelo venezolana Luisa de Freitas, con quien fue vinculado hace poco.



"Seguramente si tengo novia nadie se va a dar cuenta, igual y me caso y tengo hijos y no se dan cuenta. La privacidad es lo más sagrado para mí", confesó el reggaetonero, de 33 años.

Afortunadamente no le ha costado trabajo resguardar su vida personal, pese a tener 20 millones 800 mil seguidores en Instagram y de ser uno de los artistas latinos más escuchado en Spotify.



"No soy una estrella o espero no actuar como tal, yo creo que crecí de una manera como con bajo perfil y eso me ha ayudado".



Sólo temas con los que considera que puede ayudar a otros, como el caso de su combate contra la depresión, los hace públicos. Y es que, para él, además de escuchar a su médico, la música ha sido su terapia.



"La música es un remedio para el alma. Cada canción es una definición de mi personalidad, desde 'Machika', hasta 'Ahora' y la nueva con Nicky Jam. Todas tienen algo de mí, aunque son muy diferentes entre sí".



"Trato de ponerle buena vibra a cada canción, poner mucha energía. Nuestros pensamientos se materializan en la energía", consideró.