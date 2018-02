J Balvin es tendencia con su nuevo tema “Ahora”

El cantante colombiano de género urbano J Balvin lanzó su nuevo tema titulado “Ahora”, el cual, a 24 horas de su estreno en YouTube, se posiciona en el Top Ten de tendencias en videos al superar 4.5 millones de reproducciones.

“Estoy muy contento, muy agradecido, acaba de salir una nueva canción se llama ‘Ahora’, reggaetón con el que estaban acostumbrados a escuchar a J Balvin, y ahí está, tiene sus reggaetón, la buena vibra, que Dios los bendiga, a luchar siempre por los sueños que todo es posible buscando el balance”, indicó en su cuenta de Instagram.

En el mensaje dirigido a sus seguidores de la red social interpreta un fragmento de la canción, la cual también está disponible en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer, iTunes, Google Play y Music.

“Tantas son las horas, cuando estamos a sola', que quiero tenerte ahora, me mata si te demoras. Me llamó tu actitud, creo que vo' a contestar, ahora (sí), ahora (eh), por si después me ignoras”, dice el coro de la canción.