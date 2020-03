J Balvin lanza su álbum "Colores"

El cantante colombiano de música urbana J Balvin, estrenó el resto de su nuevo material discográfico Colores, luego de poner en duda su lanzamiento, debido a la pandemia global, COVID-19.

"Saludos mi gente y un abrazo muy fuerte de buena vibra, positivismo. Con todo este caos que está pasando del coronavirus, me estoy preguntando si será correcto el estreno de mi álbum 'Colores'", escribió el colombiano hace algunos días, en su red social, sin embargo, a petición de sus fans, publicó el EP.

Balvin mantuvo en expectativa a sus seguidores, pues Blanco, que sacó en noviembre del año pasado, fue la primera canción del nuevo disco, dos meses después añadió Morado y recientemente Rojo, tema que tuvo excelente recibimiento por parte de sus fans.

Finalmente, el colombiano le regaló a su público el resto del material; Amarillo, Azul, Rosado, Verde, Negro, Gris y Arcoiris, que complementan su último trabajo.

El álbum salió a la luz junto al nuevo video musical de Amarillo, que pronto alcanzó más de 4 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. Es un clip lleno de color, además, líricamente la canción envía un mensaje positivo, en torno a disfrutar la vida y vivir despreocupado.

"Yo no me complico, ¿cómo te lo explico?, a mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar la party, ando con los tigres, estamos en modo safari", dice la canción en una de sus estrofas.

"¿Ya escucharon ´Colores´?, ¿qué color los representa?, dime cuál es tu tema favorito", escribió el artista de 34 años para anunciar la publicación del nuevo álbum.

Los fanáticos no tardaron en expresar su emoción ante la noticia: "Ya estoy escuchando el tremendo álbum", "Como todo lo qué haces, excelente trabajo", "Gracias por animarme en estos momentos con tu música", son algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas.

Cada tema del nuevo CD, lleva la esencia de su respectivo color y el famoso aprovechó para transmitir un mensaje positivo a los oyentes, ante la pandemia global que nos invade, según expresa en redes sociales.