J Balvin critica a reguetoneros

El colombiano J Balvin hizo una dura crítica a sus colegas reguetoneros que en lugar de hacer bailar al público, prefieren hacer una apología a la delincuencia en sus canciones y con su actitud de chicos "malos" sólo demuestran que son unos "payasos".

Balvin, quien con su estilo hizo que la movida colombiana llegara a niveles internacionales, a través de sus redes sociales se destapó duramente en las críticas.

"Para mí es un chiste lo que está pasando. ¡Mejor hagamos música!". El intérprete enfatizó que a estos "ruditos" del reguetón le gustaría llevarlos a un barrio de su ciudad "a ver cuántos de los más ´calle´ del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad, respeto pa´ los que son ´calle´ y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarla".

"Pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mier... de vibras".

Señaló que los verdaderos exponentes hacen bailar a las personas.