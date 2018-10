Izan bandera a media asta en recuerdo de víctimas del 68

Representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial durante el acto.

Cd. de México.

En representación del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, atestiguó la ceremonia convocada por el Congreso de la Unión.



El presidente del Senado, Martí Batres, oprimió el botón con el que la bandera fue izada.



"¡2 de octubre no se olvida!" "¡2 de octubre no se olvida!", coreó un grupo de diputadas federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al término de la ceremonia.



Con su correligionario de Morena Javier Hidalgo, el diputado y ex dirigente estudiantil Pablo Gómez hizo la "V" de la victoria mientras entonaba el Himno Nacional.



"Es la primera vez que representantes de los Poderes vienen al Zócalo al izamiento de la bandera a media asta un 2 de octubre. Ya tiene varios años que se hace esto porque es un mandato de ley. Algo que me da mucho gusto es que el que el Estado está obligado a reconocer un pasado oscuro de represión e ignominia", afirmó.



A la hora en que la bandera resplandecía con los primeros rayos del sol, Gómez exigió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esclarezca los funestos hechos del 2 de octubre de 1968.



Mirando de reojo al Ministro presidente Luis María Aguilar, el ex dirigente estudiantil soltó: "Ahí está el presidente de la Corte y espero que la Corte asuma en sus manos la tarea de esclarecer judicialmente qué es lo qué pasó. Porque nunca ha hecho absolutamente nada, hasta la fecha...".



El Secretario de Gobernación dijo que valía la pena destacar que el País es tan fuerte que es capaz de reconocer aquellos hechos y sucesos que generaron muerte de personas, que era innecesaria absolutamente, y que se pueda conmemorarlos.



"Este es un buen día para reconciliarnos todos y para reconocer el camino que queda por delante para los mexicanos", dijo.



"¿Se esclarecerá finalmente la matanza?", se le preguntó.



"Creo que sí. Las instancias están trabajando en esa dirección", respondió.



De los 628 diputados y senadores convocados, sólo un puñado de legisladores asistió.



Ahí estaban, entre otros, por Morena, los diputados Dolores Padierna, Mario Delgado, Sergio Mayer, Horacio Duarte y Javier Hidalgo, así como las senadora Delfina Gómez.



Por Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks y los senadores Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez.



Por el Partido Revolucionario Institucional acudió el senador Miguel Ángel Osorio Chong.



Unos cuantos curiosos atestiguaron la ceremonia en honor a los caídos del 2 de octubre de 1968.