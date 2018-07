Ivan Rakitic en desacuerdo con arbitraje

El mediocampista Ivan Rakitic, de la selección de Croacia, se mostró descontento con el trabajo del silbante argentino Néstor Pitana, quien desde su óptica influyó en el resultado de la final de la Copa Mundial de Rusia 2018.

"Me gustaría felicitar al árbitro, pero creo que algunas cosas no salieron de la mejor manera posible. En el primer gol de Francia, no había falta, y el penalti es dudoso. Todos los detalles han ido en nuestra contra. Pero esto pasa a veces en el futbol; es una lástima", detalló.

El jugador del FC Barcelona reconoció la superioridad de los franceses y no tuvo problema en felicitarlos abiertamente por consagrarse campeones de la justa mundialista, aunque es consciente que durante lapsos del partido fueron superiores.

"Ante todo tenemos que sentirnos muy orgullosos, pero estás triste porque estuvimos muy cerca. En muchas fases fuimos mejores hoy, pero hay que felicitar a Francia por ser campeones", declaró en conferencia de prensa.

Rakitic agradeció a los aficionados que se volcaron en apoyo al cuadro balcánico más allá de sus fronteras, "es impresionante lo que conseguimos. Todo el mundo menos los franceses iba con nosotros y para un país con poco más de cuatro millones de habitantes eso es increíble".