Iván García aún desconoce con quien hará pareja en sincronizados

Guadalajara.

El clavadista Iván García desconoce por el momento con quién hará pareja en los sincronizados desde la plataforma, pero lo único que le importa al momento es lograr el boleto olímpico para México.

El "Pollo" García trabaja desde hace varios años con Germán Sánchez, con el que ganó la medalla de plata en Londres 2012, pero por la lesión del "Duva" el año pasado asistió a los Panamericanos de Lima 2019 con Kevin Berlín y juntos lograron el metal dorado.

Con el "Duva", prácticamente recuperado de una lesión en el talón de Aquiles, será el entrenador del equipo Iván Bautista, quien determine cuál será la dupla que busque el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el "Pollo" está listo para trabajar con cualquiera.

"Germán ya se encuentra mejor, está en el proceso de adaptación de los clavados, aún no sabemos si lo vamos a hacer con Germán o Kevin, estamos entrenando con los dos y realmente me siento bien, con el que tenga que hacerlo haremos lo mejor, espero que sea una pareja bien consolidada y que pueda buscar lo mejor para México".

En entrevista con Notimex, Iván dejó en claro que será una decisión del entrenador de acuerdo con las fechas del Nacional, en espera de acudir a esa competencia "con el que estemos mejor preparados".

"Lo importante a corto plazo es ganar la plaza para Juegos Olímpicos, llámese con Kevin o Germán, lo importante es ganar la plaza y después sobre eso tener más tiempo para buscar la mejor pareja", añadió.

Iván, quien trabaja en el Code Jalisco, aunque esta semana estará en la Ciudad de México, dejó en claro que vive un gran momento en su carrera y en su vida personal, situación que se refleja en los entrenamientos y que lo motiva en busca de más logros.

"Estoy muy feliz, pasando una etapa muy bonita en lo personal y eso me ayuda en lo deportivo, tengo una hija cada vez más grande, la disfruto más, me encanta estar con ella, estoy enamorado de mi familia, eso me hacer ser más feliz y en el entrenamiento se ve reflejado", apuntó.

Con el sueño de subir al podio en Tokio 2020 y estar acompañado de sus seres queridos, Iván se concentra en el trabajo diario y en mejorar ciertos aspectos que lo harán un natural candidato a las medallas.

"Mi preparación va bien, estoy concentrado en aspectos importantes que debo mejorar técnicamente, aspectos un poco técnicos, agarrar un poco más de ritmo, en tres y media atrás brincar un poco más, cosas pequeñas que hacen la diferencia para que el clavado esté bien o esté de calificación de 8-9, es lo que estamos buscando", acotó.