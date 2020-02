Itatí le roba papel a Lucero

Hace unos días se especulaba sobre quién podría ser la protagonista de La mexicana y el gringo, próxima telenovela del productor Nicandro Díaz. Entre las candidatas, estaban Lucero y Aracely Arámbula.

La actriz mexicana, Itatí Cantoral, reveló ante la prensa que será ella quien protagonice la nueva historia de Nicandro: "¿Qué creen? Les tenemos un anuncio... ¡SÍ voy a hacer la telenovela de Nicandro!", dijo la actriz.

Tras cuestionarle sobre los rumores de enemistad con el actor Eduardo Yáñez, ella respondió: "Yo honestamente en mi carrera, gracias a Dios, me llevo bien con todos mis compañeros, me da exactamente lo mismo lo que digan sobre el señor... como se llame".

Se dice que la actriz pidió a la producción que no participara él: "En cualquier trabajo tú puedes decir ´esto no lo acepto, esto sí´, uno tiene el derecho a decidir como ser humano qué es lo que te hace bien, pero obviamente yo no me voy a poner a escoger. Cuando yo produzco, yo escojo a los actores, pero si yo no produzco, respeto al productor", desmintió Itatí.

La prensa continuó cuestionándola y para concluir con el tema, dijo: "Mira, conmigo nadie se mete porque yo me voy con la justicia. No es que no me deje, te faltan al respeto, demandas y ya", expresó tajantemente.

Además, la actriz confesó estar feliz con su próximo proyecto, en el que también está Juan Soler.