Italiano nacido en Texas corre de desconocido a sucesor de Bolt

La carrera que ha definido durante mucho tiempo a la realeza olímpica fue para un italiano nacido en Texas que no había agrietado 10 segundos hasta este año. Es un joven de 26 años cuyos mejores días antes de esto llegaron en el salto de longitud. Es un hombre que ni siquiera el corredor del siguiente carril conocía.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, Marcell Jacobs es el hombre más rápido del mundo.

"Creo que necesito cuatro o cinco años para darme cuenta y comprender lo que está sucediendo", dijo Jacobs.

El italiano cruzó la línea en 9,8 segundos el domingo por la noche para capturar la primera medalla de 100 metros para el país más conocido por su destreza futbolística. Pietro Mennea ganó los 200 en los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú y Livio Berruti ganó esa carrera en los Juegos de 1960 en Roma.

Incluso en un concurso sin favoritos claros - el estadounidense Ronnie Baker era candidato y el Su Bingtian de China obtuvo un impactante 9,83 en las semifinales - Jacobs vino de la nada.

Superó al estadounidense Fred Kerley, un corredor de 400 metros que se movió hacia abajo en la distancia porque vio una oportunidad de medalla, y al canadiense Andre DeGrasse, quien suma otro bronce de 100 metros al que ganó en Río.

Kerley terminó segundo en 9.84 y DeGrasse fue el siguiente en 9.89.

"Realmente no sé nada sobre él", dijo Kerley sobre el nuevo medallista de oro. "Hizo un trabajo fantástico".

El camino de Jacobs se hizo mucho más claro debido a quién no estaba en la carrera. El actual campeón del mundo, Christian Coleman, cumple una sanción por no realizarse pruebas de dopaje. El líder mundial en 2021 y el favorito para ganar el oro, Trayvon Bromell, no logró salir de las semifinales.

Bolt, quien se ha apoderado de los Juegos Olímpicos y de todas las demás etapas de velocidad desde 2008, está retirado.

Fue algo seguro en los nueve sprints olímpicos que corrió desde los Juegos de Beijing, un tramo de dominio que redefinió el atletismo, pero también dejó un gran vacío en el deporte cuando lo llamó carrera.

"Cambió el atletismo para siempre", dijo Jacobs. "Yo soy el que ganó los Juegos Olímpicos después de él. Eso es increíble. Pero haciendo comparaciones, no creo que sea el momento ahora ".

El récord mundial de Bolt es 9.58.

Antes del domingo, la mejor marca personal de Jacobs era 9,95.

"Quiero decir, ¿9,8 del italiano?" Dijo DeGrasse. "No esperaba eso. Pensé que mi principal competencia serían los estadounidenses ".

No. Los italianos.

Quizás la única persona en la pista que realmente conocía al nuevo campeón era el hombre que lo abrazó después de que cruzó la línea de meta. Ese fue Gianmarco Tamberi, el saltador de altura italiano que empató al Mutaz Essa Barshim de Qatar por el oro.

Tamberi y Barshim terminaron su fiesta de saltos de la noche en un empate, un resultado poco común que parecía dirigirse a un desempate para decidir el oro y la plata. Pero después de reunirse con un oficial que les dijo que dos medallas de oro eran posibles, Barshim, el dos veces campeón del mundo que ganó la plata en Río y el bronce en Londres, acordó llamarlo empate en primer lugar.

Siguió el caos.

Barshim corrió hacia las gradas para celebrar. Tamberi se cubrió la cara con las manos y rodó por el suelo. "Estaba en éxtasis", dijo. Claramente era un hombre que buscaba a alguien a quien abrazar.

Encontró a la persona justa unos minutos después, cuando Jacobs cruzó la línea primero. Tamberi saltó a los brazos del velocista de pecho ancho y rodeó con su propio brazo la cabeza calva de Jacobs.

"Mi corazón estaba explotando", dijo Tamberi.

Solo una noche antes, habían estado sentados en la pequeña habitación de Jacobs en la Villa Olímpica jugando videojuegos.

"Y dijimos: '¿Te imaginas si ganamos?'", Dijo Jacobs. "(Dijimos) 'No, no, no. Es imposible. No pienses esto '".

No mucho después de que los dos oros estuvieran asegurados, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, declaró lo obvio: "Estás honrando a Italia", dijo, y anunció que invitaría a los atletas a su oficina, el Palacio Chigi, cuando regresen. casa.

El suyo fue uno de los muchos momentos hermosos en el día 3 más inusual de la competencia olímpica en pista. Otro punto a destacar fue el derrocamiento de la venezolana Yulimar Rojas de un récord mundial de 26 años en el triple salto . Su nueva marca es de 51 pies y 5 pulgadas (15,67 metros).

Otras viñetas no incluyeron medallas.

Luca Kozak tropezó en un obstáculo y miró por tres carriles para ver a un oponente jamaicano, Yanique Thompson, había sufrido la misma suerte. Kozak la ayudó a ponerse de pie.

Más tarde, en las 800 semifinales masculinas, el estadounidense Isaiah Jewett se enredó con Nijel Amos de Botswana y los dos cayeron al suelo. Se ayudaron el uno al otro y trotaron juntos lentamente hacia la línea de meta.

"No quiero mala sangre, porque eso es lo que hacen los héroes: muestran su humanidad a través de quiénes son y demuestran que son buenas personas", dijo Jewett.

La otra medalla de oro del día fue para Gong Lijao de China, quien superó al estadounidense Raven Saunders de Estados Unidos .

Saunders, que es negra y gay, usa una máscara de "Increíble Hulk" cuando compite, cerró la ceremonia de medallas levantando los brazos por encima de la cabeza y formando una "X" con las muñecas.

"Es la intersección donde se encuentran todas las personas oprimidas", explicó.

Todo memorable.

Y luego vino el hombre que casi nadie conocía.

A pesar de que la carrera llegó frente a un estadio casi vacío, prácticamente se podía escuchar el colectivo "¿Quién?" resonando a través de los asientos. De todos los lugares, es decir, excepto del contingente italiano.

Una buena hora después de la victoria, algunos de esos reporteros y entrenadores estaban en la pista tomando fotos con los nuevos héroes de salto alto y sprint de su país. Tenían la bandera verde, blanca y roja de Italia envuelta sobre sus hombros y todavía la estaban abrazando; al diablo con los protocolos COVID.

Toda una noche para Jacobs, quien nació en El Paso, hijo de padre estadounidense y madre italiana. Los padres se separaron cuando Jacobs tenía 6 meses y se mudó a Italia y nunca llegó a conocer a su padre.

Se volvieron a conectar hace aproximadamente un año por teléfono, mientras el velocista intentaba conocer sus raíces.

Ahora, el mundo está aprendiendo sobre él.

"Mi sueño era llegar aquí y correr una final", dijo Jacobs. "Y corrimos una final. Y ganamos una final. Es asombroso. No tengo palabras para describir este momento ".