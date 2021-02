ISSSTE se ´lava las manos´ en caso de bebé fallecida

Matamoros, Tam.- Después de que el Hospital San Charbel se negara a entregar el cuerpo de la bebé recién nacida que falleciera el pasado cuatro de febrero por no pagar la cuenta que asciende a un millón de pesos, los afectados expusieron que fue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) quienes decidieron dicha acción, sin embargo los directivos avisaron en tiempo que no solventarían los pagos porque la bebé no cubría el seguro.

Humberto Zolezzi Carbajal, director administrativo del ISSSTE en esta ciudad, dio a conocer los pormenores sobre cómo fueron que sucedieron las cosas, mencionando que se brindaron las atenciones por la urgencia que existía y al no estar disponibles los nosocomios del Hospital Pumarejo y el de Reynosa se procedió a ingresarla a un privado, sin embargo, al día siguiente se comunicó que no cubría a la bebé.