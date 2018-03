ISSSTE: No hay casos de tuberculosis en 2018. Trabajan en detectar probables contagios

"Es muy difícil, en cualquier paciente es muy difícil que se apegue al tratamiento por largo tiempo”. Andrés Humberto Fernández González, director del ISSSTE

Autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado () no tienen confirmados casos nuevos deen este año, solamente dan seguimiento a los ya existentes y el reto es importante porque muchos dejan su tratamiento a medias.

Reynosa tiene una prevalencia de tuberculosis mayor que otros municipios de la región, inclusive del Estado, ya que hay gran flujo de población y de migración.

HAY MAYOR RESISTENCIA

Andrés Humberto Fernández González, director de la clínica del ISSSTE en Reynosa, comentó que la tuberculosis sigue siendo un reto de salud importante en la época actual.

Enfermedades como el Sida, nos han traído un repunte en casos de tuberculosis, asociados a personas que tienen sus defensas disminuidas y aunado a la resistencia que desarrollan los antibióticos hacen que la enfermedad vaya en aumento en los últimos años.

“Hace unos años se pensó que estaba controlada o que era una enfermedad que no ocasionaba problemas, sin embargo las bacterias tienen la facultad de desarrollar resistencia al tratamiento y eso ha pasado con la tuberculosis”, dijo.

HAY PREOCUPACIÓN

El aumento de casos de tuberculosis preocupa, porque por un lado es una enfermedad que es contagiosa y que requiere de tratamiento con dos o hasta cuatro fármacos y por meses, que hay que estar vigilando a los pacientes y contactos, los que conviven con el enfermo.

Aunque no se pudo proporcionar cifras del ISSSTE, el director comentó que se trabaja para atender a los casos existentes.

“En el ISSSTE no tenemos ningún caso nuevo, ni casos a finales del año pasado pero que no tengamos no significa que no estamos buscando, de hecho la estrategia es estar buscando, inclusive que no tengan síntomas”, expresó.

El seguimiento que se les da a los pacientes es por años, ya que pese a que se combata la enfermedad, se le sigue vigilando, ya que cuando la enfermedad se hace resistente es difícil controlarla.

“No (cumplen la mayoría con el tratamiento), es muy difícil, en cualquier paciente es muy difícil que se apegue al tratamiento por largo tiempo, la primera semana, la segunda semana, lo toman con regularidad, pero es difícil porque el tratamiento tiene efectos secundarios”, explicó el director del ISSSTE.