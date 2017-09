ISR, una pesada carga para el sector patronal: Coparmex

Cd. Victoria, Tam.

A pesar de que el pasado viernes el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, presentó al Congreso de la Unión el anteproyecto del paquete fiscal para el próximo año en el cual no se creaban nuevos impuestos ni aumentaban los ya existentes, el presidente del Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Victoria, Luis Torre Aliyán, consideró que éste no daba certidumbre a la clase empresarial.

“Nos parece sensato que no haya por qué alarmarnos en el sentido de que no va haber certidumbre económica en el corto plazo, vemos que hay sensatez, y por el lado negativo insistir en lo ya mencionado, no fue tomada en cuenta la propuesta de Coparmex en relación al ISR”, señaló que el Impuesto Sobre la Renta representa una pesada carga para el sector patronal.

“Queríamos que fuera tomado en cuenta el hecho de que se redujera, que empezáramos con una política fiscal a mediano plazo en la cual tomara en cuenta una reducción gradual del Impuesto Sobre la Renta”, explicó que en México este impuesto es del 30 por ciento, mientras que en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de alrededor del 24 por ciento.

Esto, aseguró, daría la oportunidad a la iniciativa privada para contar con una mayor capacidad de financiamiento y reinversión lo cual consecuentemente llevaría a una mayor generación de empleos, “sigue siendo muy agresiva para un sector patronal que sin duda pasa por un asfixiamiento en temas fiscales y de exceso de regulación”.