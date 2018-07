Israel llegará a la Luna en misión no tripulada en 2019

Yahud, Israel.

Se trata, además, del primer aparato no tripulado que se financia de manera privada para este tipo de misión.



La Industria de Aviación Israelí (IAI) y la organización israelí no lucrativa SpaceIL presentaron este martes, en rueda de prensa, la misión, protagonizada por la nave más pequeña, hasta ahora, en recorrer los 384 mil kilómetros que separan a la Tierra de su satélite.



La nave partirá desde Cabo Cañaveral, Florida, y hará el viaje a la Luna en unos dos meses, mucho más de lo habitual pues será lanzada en una órbita elíptica que la acercará al satélite gradualmente, para no cargar el combustible adicional que es necesario para un viaje más rápido.



El presidente de la IAI, Yosi Weis, recordó que la NASA contabiliza como "satisfactorias" las misiones a la Luna de seis países, aunque sólo tres han hecho aterrizajes controlados: los soviéticos fueron los primeros, en febrero de 1966; en junio del mismo año llegaron los estadounidenses, y en 2013, los chinos.



Por lo que, si todo va bien, "Israel entrará en el exclusivo club" de naciones que hasta ahora han hecho aterrizajes controlados en la superficie lunar, declaró Weis.



El proyecto israelí comenzó hace ocho años y SpaceIL ha invertido alrededor de 88.5 millones de dólares (arriba de mil 682 millones de pesos) en su desarrollo.



En noviembre, la pequeña nave será llevada a Cabo Cañaveral (EU) donde empezarán los preparativos para acoplarla al cohete comercial Falcon 9 que la sacará de la atmósfera, y se prevé que alcance su meta a mediados de febrero de 2019.



"En cuanto la nave alcance el punto de alunizaje será completamente autónoma", explicó el director de SpaceIL, Ido Anteby. "El motor frenará y el aparato descenderá a velocidad cero para un aterrizaje suave.



"Entonces, colocaremos la bandera israelí en la Luna", concluyó sonriente.



Una vez en suelo lunar, el aparato llevará a cabo experimentos del Instituto Científico Weizman de medición del campo magnético de la Luna, tomará fotografías, grabará vídeo "e incluso se hará un selfie", señaló.



Cuando acabe su misión, dos días después de haber llegado, la nave simplemente se quedará en la superficie lunar "esperando a que nuevas generaciones tal vez la recojan", indicó Weis.



Si bien "el camino hacia la Luna no es fácil, el espacio es el futuro de la Humanidad", enfatizó el presidente de la IAI.



La nave, que aún no tiene nombre, mide un metro y medio de alto, y su diámetro, cuando sus pies están extendidos, es de 2 metros.



En el momento de su lanzamiento pesará unos 600 kilos, pero al llegar a la Luna habrá perdido el 75 por ciento de su peso, puesto que habrá gastado el combustible.



SpaceIL fue una de las cinco finalistas de la competición Lunar XPRIZE convocada por Google en 2007, que iba a premiar con 30 millones de dólares (por encima de 570 millones de pesos) a quien mandase la primera nave privada no tripulada a la Luna.



Aunque el concurso terminó oficialmente sin vencedor a finales de marzo de este año, después de varias prórrogas, la competición continúa aunque ya sin la dotación económica.



SpaceIL siguió con su proyecto, financiado principalmente por el empresario millonario Morris Khan, quien insistió en que están "haciendo historia".



Del mismo modo que "todo el mundo recuerda dónde estaba el día en que (Neil) Armstrong puso un pie en la luna, recordaremos siempre dónde estábamos cuando Israel llegó a la Luna", afirmó.