Israel Castro anuncia su retiro del futbol profesional

Cd. de México.

En una emotiva carta, Israel Castro, bicampeón con el Club Universidad Nacional Autónoma de México en 2004 y encargado de hacerle el histórico gol al Real Madrid para la conquista del Trofeo Santiago Bernabéu, se despidió luego de una trayectoria que acabó en el Toledo, de la Tercera División de España.



"El futbol me hizo llorar de alegría, de tristeza, de emoción, me llevó a conocer lugares y personas difíciles de describir con palabras, me acompañó a vivir la etapa más enriquecedora que puede vivir un hombre, el ser papá".



"Finalmente me regaló el cariño de miles de personas, que aunque no conozco, sí las sentí durante toda mi carrera. ¿Qué más le puedo pedir al futbol? Sólo me queda agradecer y seguir apoyando para que más personas puedan vivir su sueño a través de él (el futbol)".



Quien fuera lateral derecho y después medio de contención concluyó: "He decidido dejar de ser futbolista profesional, pero nunca futbolista de corazón. Hasta pronto".



Israel Castro como seleccionado tricolor fue mundialista en Sudáfrica 2010, disputó la Copa América Venezuela 2007 y conquistó las Copas Oro 2009 y 2011.



Además del bicampeonato con Pumas, cosechó dos trofeos más de Liga MX con los felinos en 2009 y 2011, un Campeón de Campeones 2003-2004, así como dos Copas MX, una con Cruz Azul en 2013 y otra con Chivas en 2015.