Israel ataca objetivos de Hamas

Jerusalén, Israel

El Ejército israelí atacó ayer objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en el norte de la Franja de Gaza, después de que tres nuevos cohetes fueron lanzados contra el territorio israelí desde el enclave palestino.

En una declaración, el Ejército informó que aviones de combate y la artillería israelí atacaron dos puestos de avanzada de Hamas en el norte del enclave costero oriental, en represalia por los ataques de esta mañana con cohetes desde Gaza.

"El sistema de defensa de misiles de cúpula de hierro de Israel interceptó dos de los cohetes, mientras que el tercero impactó contra un edificio en el consejo regional de Shaar Hanegev, causando daños. No se informó de víctimas", destacó.

Fuentes locales revelaron que al menos seis misiles lanzados por aviones de guerra y artillería israelíes golpearon el este del barrio de Al-Tuffah, en la ciudad de Gaza, según reporte de la edición electrónica del Ha´aretz Daily y el sitio Ynet News.

Anteriormente, las sirenas de cohete sonaron en los consejos regionales de Shaar Hanegev y Sdot Negev, mientras se realizaba una ceremonia en la cercana comunidad israelí de Kibbutz Kfar Aza por el cumpleaños de Oron Shaul, un soldado israelí que fue capturado durante la guerra de Gaza de 2014.

En la ceremonia en honor de Shaul, quien sigue en poder de Hamas, estuvo presente el líder del Partido Laborista de Israel, Avi Gabbay, y otros altos mandos militares y funcionarios, por lo que se cree que el lugar sería el blanco de los cohetes lanzados desde Gaza.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) dijo que el incidente todavía estaba siendo investigado, y que se están realizando búsquedas en el área para localizar la ubicación precisa del impacto, así como posibles fragmentos de cohetes.

Algunos de los asistentes a la ceremonia se tiraron en el suelo tan pronto como se activaron las sirenas de alarmas y se escucharon las explosiones, mientras que otros, incluida la madre del soldado, Zehava Shaul, corrieron hacia un refugio cercano.

"Fue una experiencia desagradable y aterradora. Lo más importante es que nadie resultó herido", dijo a Ynet News la madre de Shaul, tras el incidente.

Otras figuras prominentes asistieron a la ceremonia entre ellos el Ministro de Comunicaciones, Ayoob Kara, y Haim Jelin, ex jefe del Consejo Regional de Eshkol, quien condenó el lanzamiento de los cohetes.

"No les dejaremos ganar. Seguiremos viviendo nuestras vidas normales aquí como si no hubiera cohetes. El trabajo del Ejército y las IDF es atacar al terrorismo para que no haya cohetes", indicó el funcionario.