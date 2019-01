Ismael Valadez sufre robo en el aeropuerto

El delantero, a su llegada a Guadalajara, Jalisco, se dio cuenta que su maleta había sido abierta. Ahora espera que la aerolínea se haga responsable y que se realice una investigación para que los trabajadores de la empresa le regresen sus cosas.

Valadez espera que la aerolínea se haga responsable, así lo expresó en su cuenta de Twitter: "No importa la cantidad o el valor de las cosas, pero la bajeza de tus trabajadores @Aeromexico , de que abran y roben nuestras maletas de baño no tienen madre. Al documentar ustedes son totalmente responsables carajo!! Y no es solo reclamo queremos nuestras cosas de vuelta!!".

El cuadro universitario enfrentó al Cruz Azul en cotejo de corte amistoso como preparación para el Clausura 2019.