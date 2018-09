Isfel apoya las decisiones de su hijo

La actriz Violeta Isfel aseguró que en caso de que su hijo Omar quiera buscar a su papá (Gerardo), ella lo apoyará pese a que en su momento, buscó a su ex para que estuviera cerca de su primogénito, sin obtener ningún resultado positivo.

"Ya se ha buscado (al padre de su hijo), pero es una decisión de Omar, o sea, él no lo ha necesitado durante este tiempo, pero, si después decide buscarlo o lo necesita, con mucho gusto lo apoyo, no es algo que a mí me interese o me quite el sueño", afirmó Isfel en entrevista.

Hace algunas semanas, la actriz vivió momentos duros al enterarse de que su hijo de 14 años de edad se mudaría de la Ciudad de México a Pachuca, Hidalgo, para incorporarse a la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

Sin embargo, confesó que ha superado la depresión provocada por este hecho, gracias a una terapia psicológica.

"Me acerqué a una tanatóloga que amo y complementado con mi terapia fue como compaginar todo tanto a nivel energético como a nivel emocional, mental e incluso físico", sostuvo.

Isfel, conocida por haber interpretado a Antonella en la telenovela Atrévete a Soñar, comentó que la clave para mantener una excelente relación con un hijo adolescente es la comunicación, misma que reforzó desde hace unos años.

Por el momento, la actriz se concentra en su personaje de "La Cuquis" en la nueva serie de comedia Lorenza, Bebé a Bordo, producida por André Barren, protagonizada por Bárbara Torres y que inició grabaciones este martes.