Irritan a mayores los irrespetuosos

Matamoros, Tam.

Entre las personas que tienen alguna discapacidad o son de mucha edad, persiste la irritación ya que hay conductores que no respetan sus espacios para estacionamiento, por lo que exigen mayor energía en la aplicación de las leyes y una campaña de cultura vial.

Ponen de ejemplo que las áreas de estacionamiento que hay en el primer cuadro de la ciudad, a pesar de estar señaladas con pintura y letreros, son ocupadas por personas que no tienen ningún problema físico pero sí de mentalidad al no preocuparse por ellos.

Así lo manifestó Juan Ramón Cisneros, maestro jubilado y con dificultades para caminar, al señalar que en la mayoría de los espacios de estacionamiento para discapacitados alrededor de la Plaza Principal de Matamoros hay vehículos de personas que por flojera o por no pagar estacionamientos, se los apropian.

“Acabo de discutir con una señora joven y por lo que vi estaba sana que no sólo dispuso de un espacio, sino que dejó cuando le pedí me dejara estacionar me amenazó y lo que hice fue buscar un tránsito para que me auxiliara pero no encontré ninguno”, agregó.

Asegura que esto también les pasa en los centros comerciales, en donde principalmente los fines de semana que acude a realizar algunas compras, por lo general no encuentra espacios para que personas con alguna discapacidad como él estacionen sus vehículos y no tengan que caminar mucho.