Irregularidades y desorganización en pago a predial, denuncian en Victoria

Cd. Victoria, Tam.

Contribuyentes de Ciudad Victoria denunciaron una serie de irregularidades y desorganización en el cobro del impuesto predial de este año, denuncian desde favoritismo hasta desatención para adultos mayores por lo que hicieron un llamado al ayuntamiento para que ponga atención en este asunto.

"Se está metiendo la gente a la fila, ya tengo media hora aquí esperando en este punto y no atienden correctamente", denunció el señor Israel Cantú, "entran por aquella puerta directo, no sé como que le hagan pero ya no salen hasta que salen ya con su papelito, no hay quién cuide correctamente".

Mientras que el señor Raúl gárate coincidió con la desorganización que privó el primer día de pago del impuesto predial, "vamos todos revueltos aquí se había acostumbrado a que había una fila especial de puro adulto mayor para que vayan avanzando ellos directos a la caja que los está atendiendo, y aquí vamos, ahorita ya una persona nos dijo que iban a hacer la fila para nosotros pero seguimos igual".