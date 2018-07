´Irregularidades no cambian el resultado´

sandra.tovar@elmanana.com

El Instituto Electoral de Tamaulipas en Reynosa actuó apegado a la ley y por ello, no había elementos para retrasar la entrega la constancia a quien será nuevamente, presidente de Reynosa.

Alicia Campos Almodóvar, titular del IETAM en esta frontera, destacó que aún y cuando ayer se encontraron boletas marcadas, esto no afecta el trabajo que se realizó por parte de este organismo.

"Sí entraron en el conteo, nosotros cotejamos actas de escrutinio, el día que llegó el paquete vine el acta en una bolsa y de ahí la sacamos. En la sesión de cómputos que se inició el martes a las ocho de la mañana, abrimos todos los paquetes pero lo único que hacemos es sacar las actas, las boletas no se tocan, no las podemos tocar".

El paquete dijo, se sella nuevamente y se envía a la bodega.

"Esas actas las cotejamos con las otras actas que tenían y las de los partidos, si coinciden, entonces ya no hay problema, se computa".

Explicó que en 27 casos, las actas no coincidieron y fueron los paquetes que debieron abrirse.

"Esos se contaron voto por voto, estuvieron los representantes de todos los partidos, ellos firmaron las actas al final de que estaban de acuerdo con el computo que se había hecho".

LEGAL

-¿Se dice que usted debió esperar hasta el sábado para entregar la constancia a la candidata electa?-.

"Lo que pasa es que si nos hubiéramos ido a un recuento total, nuestro escenario era el sábado, pero no teníamos elementos para irnos al recuento total, la ley electoral del estado es clara, estos recuentos totales son cuando faltan un determinado numero de actas o cuando la diferencia entre uno de los ganadores es pequeña, pero aquí no teníamos este escenario".

Al no estar en esta situación dijo, no veía porqué se debía ir a un recuento total.

"Yo no vi porqué nos íbamos a ir al recuento, porque por ley no lo obliga, nos fuimos al recuento de las 27 casillas que encontramos con inconsistencias y se analizaron las 888 casillas, se cotejaron actas. Los representantes de partidos no estuvieron todo el tiempo, es bien cómodo hablar de que no se hizo bien pero ellos no se quedaron todo el tiempo, nosotros sí, sin descanso".

A PALABRAS NECIAS...

-¿Ayer en conferencia de prensa Serapio Cantú Barragán afirmó que usted era panista, se actúo de manera legal, apegado a la ley en el IETAM?-.

"Tan es así, que lo único que hicimos fue sumar actas. Las actas yo no las hice, las hicieron en casilla, si quieren averiguar, que lo hagan más para atrás, aquí sólo sumamos actas, ese es nuestro único trabajo y cuando no coincidieron abrimos los paquetes y volvemos a sumar".

-¿Piensa entablar alguna acción legal ante esto?-.

"Yo soy de la idea de que a palabras necias, oídos sordos".

-¿Qué sigue para el IETAM?-.

"Continuar con el proceso que no ha terminado, hacer el cierre de la elección porque aunque ya entregamos el acta a la doctora, estamos realizando capturas en el sistema, muchísimo trabajo administrativo, cerrar el consejo y esperar algunas impugnaciones que no dudo que se vayan a dar, pero nadamás".

NO TODO ESTÁ DICHO

-¿En caso de que decidan impugnar, esto echaría abajo la elección o ya todo esta dicho por parte del IETA,?-.

"Nada está dicho, la decisión la toma el tribunal, no la tomo yo, nisiquiera el IETAM. Y aclarando un poco, yo entiendo que quede duda que habiendo actas afuera, no hayamos abierto los paquetes donde viene el acta. La ley no nos obliga a hacer esto, si está el acta yo la tomo y la cotejo, si coincide con al mía y la de los partidos, ya no tengo que abrir el paquete".

En un descuido dijo, podría resultar que no estaban las boletas.

"De hecho ya me entregaron algunas, pero yo no tengo porqué darme cuenta, me hubiera dado cuenta si tuviera que abrir el paquete y contarlo".

NO TIENE FILIACIÓN

-¿El hecho de que usted tenga una filiación partidista no impide que pueda ser presidenta del IETAM?-.

"Pero no tengo filiación partidista tampoco, lo más chistoso es que cuando fui electa presidente del consejo, primero un partido me tachó de priista, los mismos panistas me tacharon de priista y ahora viene otro y dice que soy panista, pónganse deacuerdo".

-¿Cómo califica su trabajo?-.

"La verdad fue un trabajo muy cansado, muy duro,m extenuante pero la gran ventaja es que cuento con un muy buen equipo de trabajo.