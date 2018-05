Irreconocible Tom Hardy para su papel de Al Capone

Cd. de México.- Tom Hardy es como un camaleón.

Para cada personaje que interpreta, el actor se ha aventurado con diferentes caracterizaciones y ahora, en la producción de Fonzo, luce irreconocible como Al Capone.

En su cuenta oficial de Instagram, el actor ha compartido varias imágenes de su cambio y del set de la cinta, la cual aún no tiene fecha de estreno.

En la película, se tocarán los síntomas de demencia que sufría uno de los gánsteres más temidos de todos los tiempos.

"No es el clásico Al Capone que imaginas con la silueta. No quiero decir mucho, pero, definitivamente, hay una transformación en ese personaje. No sé si es tan drástica como la de Bane. Probablemente he dañado mi cuerpo demasiado ¡Yo soy pequeño!", explicó el actor en declaraciones reproducidas por Teletrece.