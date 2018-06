¡Irreconocible!

Ciudad de México

De las cuatro veces que Nicole Kidman ha sido nomi­nada al Oscar, una fue gracias a su trabajo con John Cameron Mitchell en Los secretos del corazón (Rabbit Hole, 2010), donde la australiana interpretó a una madre que acaba de perder a su hijo en un accidente automovi­lístico. Gracias a la relación que desarrolló con el direc­tor texano, la actriz aceptó sin dudar la oferta de Mitchell para interpretar a una amante y promotora del punk en Cómo enamorar a una chica punk, en la que trabajó con Elle Fanning y Alex Sharp (Hasta los huesos).

"Filmé Rabbit Hole con John Cameron Mitchell hace unos años y nos hicimos muy buenos amigos. Me ofreció hacer esta película y le dije: Yo hago cualquier cosa que me pidas, John, y pues aquí estamos", dijo Kidman durante la promoción de Cómo enamorar a una chica punk en el Festival de Cannes 2017, donde la película tuvo su premier mundial.

LE FASCINÓ EL PERSONAJE

Kidman estaba en Londres trabajando en la puesta Photograph 51, cuando el director le ofreció el papel de la Reina Boadicea. Le contó la trama y el rol que interpretaría y, a pesar de te­ner poco tiempo para preparar el personaje, Kid­man quedó fascinada con la propuesta.

"Me encanta que John sea valiente e intente co­sas diferentes. Me gusta que haya pensado en mí, porque pudo haber elegido a alguien completa­mente diferente. Interpreto la figura de la madre punk y represento la anarquía de la época", explicó Kidman a la edición digital de Belfast Telegraph.

Añadió, según el sitio, que cuando conoció a Sandy Powell, diseñadora de vestuario, pensó que era fantástica la propuesta que le creaba, pues era original y algo que no había intentado antes.

"Nunca la había visto hacer un papel como éste, en el que ella (Nicole) es asquerosa, sucia y las uñas de sus manos nunca están limpias", dijo Mitchell.

BASADA EN UN CUENTO

En Cómo enamorar a una chica punk, basada en el cuen­to corto How to Talk to Girls at Parties (Cómo hablar con chicas en fiestas), del escritor británico Neil Gaiman, Kid­man, de 51 años, interpreta a la Reina Boadicea, mujer de cabello platinado, que se maquilla exageradamente y tra­baja como promotora musical en uno de los bares más importantes de Croydon, Reino Unido. Es respetada por lugareños y músicos que tratan de ganarse un nombre en la escena punk, pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Zan (Elle Fanning), una joven alie­nígena perteneciente a una galaxia lejana que, por azares del destino, llega a la Tierra, específicamente a Croydon, en 1977, en el apogeo del punk.

"Zan es un poco ingenua e inocente acerca de todo este mundo y no la quise interpretar como una tonta. Ella simplemente no sabe nada del nue­vo mundo al que llega y tiene una fuerte curiosi­dad. Quiere descubrir, quiere despertar esa rebeldía que está dentro de ella y del personaje de Enn (Alex Sharp), y quiere descubrir lo qué significa el punk. Creo que esto último es lo más importante para ella. Zan sólo quiere tener una gran experiencia en este mundo", explicó Fanning, de 20 años.

POR ESTRENAR

En la película, que se estrena en breve nuestro país, Enn, personaje de Sharp, es el que permite al de Fanning adentrarse en un mundo de emo­ciones, sensaciones y mucho punk.

"Enn se siente atraído hacia Zan porque, en cierta forma, representa el punk: no tiene filtros en la búsqueda del conocimiento y todo lo hace de manera genuina y original. Pasan juntos un fin de semana de autodescubrimiento, de emociones y de amor", explicó Sharp, 29 años.

Ambos cantan Eat Me Alive, escrita por Ja­mie Stewart y John Cameron Mitchell. Ade­más, en la cinta se escuchan temas de The Dischords, The Homosexuals, The Silverto­nes y The Damned.

El filme, que recibió diversas críticas en el Festival de Cannes, aborda otros te­mas como el de los padres sobrepro­tectores y la rebeldía juvenil.

Nada en común

En Cómo enamorar a una chica punk, basada en el cuen­to corto How to Talk to Girls at Parties (Cómo hablar con chicas en fiestas), del escritor británico Neil Gaiman, Kid­man, interpreta a la Reina Boadicea, mujer de cabello platinado, que se maquilla exageradamente y tra­baja como promotora musical en uno de los bares más importantes de Croydon, Reino Unido, pero nada en común con su elegancia que siempre sobre salen en todo evento.