Irreal dueto en TV

Este año quizá es uno de los más importantes para la chilena Mon Laferte, quien además de haber estrenado su disco Normal, realizó el tema "Feliz Navidad".

Esta canción pertenece al nuevo disco de Gwen Stefani y ambas artistas lo cantarán en vivo el próximo 6 de diciembre en el programa "Jimmy Kimmel Live!" desde Los Ángeles. En entrevista , Mon admitió que se siente muy sorprendida de que Stefani la haya invitado pues, además de ser su fan desde la adolescencia, no pensó que la estadounidense escuchara música en español y menos la suya.

"Es algo que me parece irreal, yo escuchaba sus canciones de desde pequeña, todo se dio a través de nuestros equipos, una vez coincidimos y su manager me dijo que a ella le gustaba mi música, no lo podía creer porque no pensé que escuchara música en español, después la conocí y creamos una buena química".

Para Laferte éste es un sueño hecho realidad pero también una gran oportunidad para que el público anglosajón conozca su propuesta, aunque afirma no piensa mudarse a Estado Unidos para probar suerte.