Irina Baeva denuncia que es víctima de ciberbullying

CIUDAD DE MÉXICO.

"Quiero compartir con ustedes que en estos momentos estoy viviendo una situación de cyberbullying basado en especulaciones sobre mi vida. Agradezco esta situación por sensibilizarme más a este tema y sobre todo por acercarme a toda esta gente que día tras día está siendo bulleada, criticada, juzgada por diferentes razones. Hoy les expreso mi total apoyo porque sé lo que se siente ser señalado y humillado injustamente", publicó Baeva, quien se le relaciona con el actor Gabriel Soto.

Irina pidió respeto y alzó la voz contra el acoso, así como frenar los insultos y las etiquetas.

"El artículo uno de la Declaración Universal de los derechos humanos, expresa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así que todos sin excepción alguna, nos merecemos respeto. El cyberbullying es un problema grave de la actualidad, ya ti que viviste o estás viviendo este tipo de situaciones te quiero decir que no estás solo. Hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de insultos, basta de etiquetas, porque yo no soy eso. Soy Irina, y me gustaría que así me llamen".

Ante las versiones que señalan a Baeva como la causante del divorcio entre Soto y Geraldine Bazán, el actor aseguró que no hubo terceras personas y que en su matrimonio ya no había paz, confianza ni felicidad.