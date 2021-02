Irina Baeva cree su amor por Gabriel Soto quizá "fue precipitado"

La actriz que ha tenido cuatro novios, contando a Soto, contó que en ese entonces tenía otra pareja y en el elenco se formó una familia muy bonita, aunque "no había nada de ligue"; sin embargo, cuando separó de Emmanuel Palomares, "fue el drama en mi vida. Le sufrí mucho, nunca entendí por qué terminamos, lo amaba muchísimo y llevábamos como 2 años y medio".

Sin embargo, en cierto momento Gabriel Soto le confesó que él tenía una intención con ella, además que se estaba separando de Geraldine Bazán. "En ese momento en respuesta a esa sinceridad con que él me dijo que se estaba esperando fue ok, pero para mí era importante dos cosas: es yo no voy a estar con una persona que tenga cosas inconclusas, no voy a estar en una relación así, y dos, si quieres tomar una decisión drástica es por ti, no por mí", fue la respuesta de la joven.

Ante toda la información que surgió por su relación, la estrella de producciones como "El dragón" y "Pasión y poder" consideró: "lo único que te puedo decir es que sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy. Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje".

"A lo mejor y sí fue un error de mi parte estar con un hombre separado, mas no divorciado, en un papel que dice estás divorciado, pero en ningún momento es todo lo que se dice en redes sociales", añadió la intérprete, quien estuvo en varias ocasiones al borde del llanto durante la plática.

Al principio reconoció que le dio miedo pues incluso ante su inseguridad no le platicó ni a su familia sobre su relación con Gabriel y la muestra de la confianza que tiene en su pareja es que él se divorció y que fue su decisión.

"Estamos en una relación sólida basada más que nada en confianza y transparencia, desde el día uno cuando se dijo yo estoy en una relación así, de compromiso uno con el otro. Tan es así que nos vamos a casar y vamos a formar una familia", reconoció la actriz.

Irina Baeva recibió amenazas de muerte

Todo el escándalo de su relación con Gabriel Soto, ante que aún no estaba divorciado de Geraldine Bazán, hizo que Irina Baeva se cuestionara en muchas ocasiones sobre si ella había hecho mal al entablar un amorío con su actual pareja.

"Todo esto, la comparación constante, los comentarios, yo leía todo, lo veía todo, me dejaba afectar por todo. Checaba cada nota que salía de mí, de pronto llegó un momento que me perdí", dijo.

La actriz dijo que fueron dos cosas como le afectaron emocionalmente, pues una de ellas era que se enojaba con la gente que la veían y "por otro lado me llegaron amenazas hasta mi casa".

"Recibí de esos papeles de película donde vienen como pegadas las letras de revista de muérete, de amenazas de muérete. Llegó a tal grado que me ponían muérete, mátate, exponían a mi familia, exponían a mi hermana. Inventaban noticias que mi hermana y yo éramos unas ambiciosas que no teníamos nada en la vida y nos queríamos casar sólo por dinero".

"Me da pavor dar entrevistas... Es muy complicado porque... no quiero decir nada porque lo que diga, lo que haga, nada encaja, nada le parece a nadie", lamentó en medio del llanto, agregando que la han destrozado con sus comentarios.

La actriz reconoció que se preocupó por Bazán y quiso hablar con ella, incluso se lo pidió a su pareja, "pero nunca se dio".

Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron el pasado 20 de enero.