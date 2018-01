Irían 2 años a la cárcel por matar a balazos a perro Pitbull

Estado de México.

Los custodios que dispararon y mataron a un pitbull, en la Colonia Ejidos Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, podrían pasar hasta 2 años en la cárcel, de comprobarse que lo hicieron de manera dolosa, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México.

El Artículo 235 Bis de esa ley advierte que quien cause daño de manera intencional a un animal, que no represente alguna, plaga con el objetivo de matarlo o no, tendrá como pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 150 días multa.



La sanción económica, que señala el Código, podría ascender de 4 mil 418 pesos a 13 mil 254 pesos, de acuerdo con el salario mínimo, según determine el Juez, para cada uno de los implicados en el suceso, ocurrido el miércoles pasado.



Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la tarde de hoy es el límite para que el Ministerio Público resuelva la situación jurídica de los custodios de valores de la empresa Panamericano.



Los implicados fueron identificados como Jerónimo, de 46 años, y Víctor Manuel, de 41.



La agresión hacia el perro se registró la tarde del miércoles pasado afuera de una casa en Avenida Central, según reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).



Testimonios señalan que los empleados de Servicio Panamericano pasaban por el lugar y al ver al can amarrado afuera de la vivienda, le dispararon con una escopeta sin que que previamente hubieran sido atacados por el animal.