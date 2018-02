Iría Pulido ante La Franja

Ciudad de México

A pesar de que todavía no se recupera por completo, existe la posibilidad de que el delantero tamaulipeco Alan Pulido juegue algunos minutos hoy viernes cuando Chivas del Guadalajara se mida a Puebla en el arranque de la jornada 5 del Clausura 2018.

Pulido reveló que tiene un problema en el tobillo que le impidió viajar con la Selección Mexicana que enfrentó a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso; sin embargo, estaría listo para enfrentar a los dirigidos por Enrique Meza.

“Hice un poquito de futbol y me sentí bien, tuve un poquito de molestias pero el dolor es tolerable entonces mañana yo espero tener participación y esperar a ver qué dice el médico para saber si estoy listo”, dijo.

“Tengo un poco inflamado el tobillo pero sin dolor. Me valoraron los médicos de la Selección y me dijeron que no podía estar en el partido de ayer y veremos qué pasa mañana aunque yo me siento bien”, agregó.

Pulido señaló que si bien es cierto se ausentó del choque que disputó el Tri ante Bosnia, no se cerró las puertas de la Selección y tiene la esperanza de estar en la Copa del Mundo Rusia 2018.