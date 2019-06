Irán señala el fracaso de la ofensiva cibernética de EE.UU.

Según el ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones iraní, el año pasado Teherán "neutralizó 33 millones de ataques con un cortafuegos nacional" en su Red.

"Los medios de comunicación preguntan sobre la veracidad de los ataques cibernéticos contra Irán. Estamos enfrentando al ciberterrorismo durante mucho tiempo", comentó el dirigente iraní haciendo referencia al Stuxnet, un gusano informático que se encontró en 2010 en unas instalaciones de enriquecimiento de uranio del país persa y que se cree fue desarrollado por EE.UU. e Israel.

La respuesta del ministro se produce tras la aparición de informaciones en medios como The Washington Post o The New York Times que apuntan que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó lanzar la noche del pasado jueves un ataque cibernético contra varios sistemas informáticos iraníes mediante el Comando Cibernético estadounidense, en una operación dirigida contra un grupo de inteligencia vinculado con la Guardia Revolucionaria de la República Islámica.

Según los medios, los ataques fueron planeados durante varias semanas o incluso meses. Varias fuentes afirman que el Pentágono había propuesto lanzarlos después del sabotaje sufrido por dos petroleros en el golfo de Omán este mes. El Gobierno estadounidense concluyó que el incidente fue un ataque planificado del que responsabilizó a Irán. Teherán, por su parte, niega categóricamente tener relación alguna con el suceso.