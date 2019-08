Irán niega compromisos a cambio del petrolero Grace 1

Teherán.- El gobierno de Irán negó que haya hecho un "compromiso" con Gibraltar a cambio de la liberación del petrolero Grace 1, que zarpará pronto rumbo al Mediterráneo después de cambiar de bandera y nombre, informó hoy el vocero del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Musavi.

"Irán no hizo ninguna promesa de que el petrolero Grace 1 no se dirigirá a Siria", dijo Musavi, citado por la agencia de noticias Tasnim, a pesar de que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, precisó que había garantías de que el barco no navegaría hacia Siria.

Picardo aseguró la víspera haber recibido un compromiso por escrito del gobierno iraní de que el petrolero no descargará en Siria para no infringir las sanciones económicas de la Unión Europea (UE), por lo que decidió levantar la orden de detención y permitir al buque zarpar.

La Corte Suprema de Gibraltar decidió la víspera liberar al petrolero iraní, capturado hace más de un mes y acusado de transportar crudo a Siria en violación del embargo de la UE, a pesar de la solicitud de Estados Unidos de mantenerlo retenido.

El subdirector de la Organización Portuaria y Marítima de Irán, Jalil Eslami, anunció este viernes que el Grace 1 proseguirá su travesía por el Mediterráneo tras un cambio de nombre y bandera para quedar completamente bajo soberanía iraní.

"A petición del propietario, el petrolero zarpará rumbo al Mediterráneo después de cambiar su bandera a la de Irán y adoptar el nombre de Adrian Darya", dijo Eslami a la televisión iraní.

Agregó que el barco, con 25 tripulantes a bordo y que había estado navegando bajo bandera panameña, retomará su travesía después de concluir los preparativos, incluido el repostaje.

El petrolero iraní fue capturado el pasado 4 de julio por marines de Reino Unido en el estrecho de Gibraltar bajo la sospecha de que transportaba crudo a la refinería de Baniyas en Siria, propiedad de una entidad sujeta a las sanciones europeas desde 2014.

Dos semanas después de la incautación del Grace 1 en aguas de Gibraltar, Irán capturó el petrolero británico Stena Impero con 23 personas a bordo cuando navegaba en aguas internacionales cerca del estrecho de Ormuz por violar las normas marítimas.