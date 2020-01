Irán confirma que dos misiles derribaron avión ucraniano

Teherán.

Según un informe preliminar de la investigación publicado este martes, el derribo del Boeing 737 de Ukraine International Airlines (UIA) se debió al lanzamiento de "dos misiles de proximidad", informó la agencia iraní de noticias Fars.

Los misiles de proximidad no explotan por impacto en el objetivo, pero tienen fusibles que los hacen explotar y esparcir metralla cerca del objetivo. La mayoría de los misiles antiaéreos del mundo son del tipo de fusión por proximidad.

Esto explica por qué el avión ucraniano no explotó en el aire y se estrelló cerca de Teherán, la capital iraní, después de perder altitud en lugar de caer del cielo, señaló la agencia Fars.

La Organización de la Aviación Civil de Irán precisó que todavía está revisando y analizando "el efecto de esos misiles en el incidente".

La versión de que el avión fue derribado por dos misiles iraníes y no solo uno fue adelantada por el periódico The New York Times, que publicó un vídeo que aparentemente mostraba el disparo de dos proyectiles.

El avión de Ukraine International Airlines que se dirigía de Teherán a Kiev se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional Imán Khomeini a las 6:00 hora de Teherán (4:30 hora de Kiev) el 8 de enero con 176 personas a bordo. El accidente cobró la vida de 11 ucranianos (dos pasajeros y nueve tripulantes), 82 iraníes, 63 canadienses, 10 suecos, cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos.

Inicialmente, se dijo que el accidente fue causado por problemas técnicos, pero el 11 de enero, Irán anunció que había derribado por error el avión de pasajeros de la UIA. El avión fue percibido como un objeto hostil al acercarse a la base militar de Irán después del despegue.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) aceptó la responsabilidad del derribo del avión ucraniano.

La autoridad de aviación civil de Irán señaló, además, que las dos "cajas negras" de la aeronave han sufrido importantes daños y muestra dos imágenes de los dispositivos encontrados en el lugar del impacto de la aeronave y de otros dos dispositivos idénticos sin daños, para ilustrar así el estado en que han quedado.

La agencia mantiene que las dos cajas negras del avión siniestrado, el registrador de voces en cabina y el grabador de parámetros de vuelo, fueron encontradas por los investigadores aunque presentan graves daños derivados del incendio que sufrió la aeronave y de los sucesivos impactos contra el suelo.

Irán se ha negado a enviar las cajas negras para su análisis experto en un país capaz de realizar la difícil tarea.