Irá "Cuau" por Gubernatura de Morelos

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador destapó a Cuauhtémoc Blanco como precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Gubernatura de Morelos.



Durante un mitin en Chiapas, el tabasqueño señaló que el Alcalde de Cuernavaca fue el ganador de la encuesta que realizaron Morena, PT y Encuentro Social para elegir entre el ex futbolista y el senador Rabindranath Salazar al precandidato de la coalición a la Gubernatura.



"En una encuesta él fue el mejor calificado de Morelos y el pueblo es sabio, sabe lo que le conviene, por eso me da mucho gusto que me acompañe aquí", expresó en el Municipio de Berriozábal.



El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia reconoció a Blanco como un gran deportista, un buen dirigente social y un buen gobernante.



"Ha sido muy asediado por el Gobernador de Morelos, que es preferible olvidar su nombre", aseveró López Obrador.



"Pero ha resistido Cuauhtémoc", añadió.



En el evento, el precandidato presidencial y Blanco estuvieron acompañados, entre otros, por el dirigente nacional de Encuentro Social, Hugo Eric Flores y el precandidato a la Gubernatura de Chiapas por Morena, Rutilio Escandón.